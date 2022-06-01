Директория на компаниите
DigitalOnUs
DigitalOnUs Заплати

Заплатата в DigitalOnUs варира от $58,729 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $80,400 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на DigitalOnUs. Последно актуализирано: 11/22/2025

Софтуерен инженер
Median $58.7K
Архитект на решения
$80.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в DigitalOnUs е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $80,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DigitalOnUs е $69,564.

