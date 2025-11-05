Директория на компаниите
Dialogue
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Montreal

Dialogue Софтуерен инженер Заплати в Greater Montreal

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Montreal в Dialogue възлиза на CA$137K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dialogue. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Общо годишно
CA$137K
Ниво
2B
Основна
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$9.5K
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Dialogue?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Dialogue in Greater Montreal е с годишно общо възнаграждение от CA$165,890. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dialogue за позицията Софтуерен инженер in Greater Montreal е CA$119,890.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Dialogue

Свързани компании

  • Unitron Global
  • Manulife
  • KPMG
  • Vanguard
  • John Hancock
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси