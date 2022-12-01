Директория на компаниите
Dexterity
Dexterity Заплати

Заплатата в Dexterity варира от $140,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $155,775 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Dexterity. Последно актуализирано: 10/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $140K
Хардуерен инженер
$156K
Маркетинг
$141K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Dexterity, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Dexterity е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,775. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dexterity е $140,700.

