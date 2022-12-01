Dexterity Заплати

Заплатата в Dexterity варира от $140,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $155,775 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Dexterity. Последно актуализирано: 10/11/2025
В Dexterity, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
