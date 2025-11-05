Директория на компаниите
Devoteam
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Porto District

Devoteam Софтуерен инженер Заплати в Porto District

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Porto District в Devoteam възлиза на €27.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Devoteam. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Devoteam
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
Общо годишно
€27.3K
Ниво
Lead Consultant
Основна
€27.3K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Devoteam?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Devoteam in Porto District е с годишно общо възнаграждение от €41,839. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Devoteam за позицията Софтуерен инженер in Porto District е €21,543.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Devoteam

Свързани компании

  • Facebook
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Tesla
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси