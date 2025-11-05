Директория на компаниите
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Софтуерен инженер Заплати в Spain

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Spain в Deutsche Telekom варира от €36.3K на year до €80.3K. Медианният year пакет за възнаграждение in Spain възлiza на €58.6K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deutsche Telekom. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Виж 1 още нива
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Deutsche Telekom?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Deutsche Telekom in Spain е с годишно общо възнаграждение от €80,288. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Deutsche Telekom за позицията Софтуерен инженер in Spain е €58,633.

