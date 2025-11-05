Възнаграждението за Софтуерен инженер in Hungary в Deutsche Telekom варира от HUF 12.92M на year за Software Engineer до HUF 19.62M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Hungary възлiza на HUF 12.42M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deutsche Telekom. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
