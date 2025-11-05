Директория на компаниите
Deutsche Telekom
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Hungary

Deutsche Telekom Софтуерен инженер Заплати в Hungary

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Hungary в Deutsche Telekom варира от HUF 12.92M на year за Software Engineer до HUF 19.62M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Hungary възлiza на HUF 12.42M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deutsche Telekom. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+HUF 20.16M
Robinhood logo
+HUF 30.94M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.17M
Verily logo
+HUF 7.65M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Deutsche Telekom?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Deutsche Telekom in Hungary е с годишно общо възнаграждение от HUF 22,558,597. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Deutsche Telekom за позицията Софтуерен инженер in Hungary е HUF 12,809,942.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Deutsche Telekom

Свързани компании

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси