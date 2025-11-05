Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greece в Deutsche Telekom варира от €35.6K на year за Software Engineer до €26.2K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greece възлiza на €29.2K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deutsche Telekom. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
