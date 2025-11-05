Директория на компаниите
Deutsche Bahn
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Rhine-Main Area

Deutsche Bahn Софтуерен инженер Заплати в Greater Rhine-Main Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Rhine-Main Area в Deutsche Bahn възлиза на €65.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deutsche Bahn. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Общо годишно
€65.1K
Ниво
L2
Основна
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€1K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area е с годишно общо възнаграждение от €106,746. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Deutsche Bahn за позицията Софтуерен инженер in Greater Rhine-Main Area е €60,513.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Deutsche Bahn

Свързани компании

  • Snap
  • Stripe
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси