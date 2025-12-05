Директория на компаниите
Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DEPT. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$106K - $123K
Switzerland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$97.7K$106K$123K$137K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в DEPT?

Включени длъжности

UX дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в DEPT in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 110,957. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DEPT за позицията Продуктов дизайнер in Switzerland е CHF 79,255.

Други ресурси

