Depop
Средното общо възнаграждение за Операции с хора в Depop варира от £71.7K до £100K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Depop. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$105K - $127K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$96.5K$105K$127K$135K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Depop?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Операции с хора в Depop е с годишно общо възнаграждение от £100,240. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Depop за позицията Операции с хора е £71,723.

