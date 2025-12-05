Директория на компаниите
DePaul University
DePaul University Административен асистент Заплати

Средното общо възнаграждение за Административен асистент in United States в DePaul University варира от $42K до $57.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DePaul University. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$45.5K - $54K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$42K$45.5K$54K$57.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в DePaul University?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Административен асистент в DePaul University in United States е с годишно общо възнаграждение от $57,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DePaul University за позицията Административен асистент in United States е $42,000.

