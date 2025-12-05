Директория на компаниите
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в Department of Veterans Affairs варира от $133K до $189K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Department of Veterans Affairs. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$150K - $171K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$133K$150K$171K$189K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Department of Veterans Affairs?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Department of Veterans Affairs in United States е с годишно общо възнаграждение от $188,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Department of Veterans Affairs за позицията Продуктов дизайнер in United States е $132,800.

