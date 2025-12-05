Директория на компаниите
Department of Veterans Affairs
Работите тук? Заявете вашата компания
Department of Veterans Affairs Операции с хора Заплати

Средното общо възнаграждение за Операции с хора в Department of Veterans Affairs варира от $151K до $206K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Department of Veterans Affairs. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$162K - $196K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$151K$162K$196K$206K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Department of Veterans Affairs?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Операции с хора в Department of Veterans Affairs е с годишно общо възнаграждение от $206,480. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Department of Veterans Affairs за позицията Операции с хора е $151,300.

