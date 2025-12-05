Директория на компаниите
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Department of Veterans Affairs варира от $95.9K до $139K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Department of Veterans Affairs. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$109K - $126K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$95.9K$109K$126K$139K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Department of Veterans Affairs?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Department of Veterans Affairs е с годишно общо възнаграждение от $139,230. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Department of Veterans Affairs за позицията Информационен технолог (ИТ) е $95,940.

Други ресурси

