Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United States в Department of Homeland Security варира от $34.9K до $48.7K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Department of Homeland Security. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$37.8K - $45.8K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$34.9K$37.8K$45.8K$48.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Department of Homeland Security?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Department of Homeland Security in United States е с годишно общо възнаграждение от $48,720. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Department of Homeland Security за позицията Рекрутър in United States е $34,860.

Свързани компании

  • United States Air Force
  • Federal Reserve Board
  • Pacific Northwest National Laboratory
  • GSA
  • Internal Revenue Service
  • Вижте всички компании ➜

