Dentsu
Dentsu Мениджър на технически програми Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in United States в Dentsu варира от $102K до $145K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dentsu. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$115K - $131K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$102K$115K$131K$145K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Dentsu in United States е с годишно общо възнаграждение от $144,550. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dentsu за позицията Мениджър на технически програми in United States е $101,675.

