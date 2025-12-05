Директория на компаниите
Dentsu
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Инженер по продажби

  • Всички заплати в Инженер по продажби

Dentsu Инженер по продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Инженер по продажби in Ireland в Dentsu варира от €61K до €85.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dentsu. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$76.3K - $92.4K
Ireland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$70.4K$76.3K$92.4K$98.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Инженер по продажби заявки в Dentsu за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Dentsu?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Инженер по продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в Dentsu in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €85,198. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dentsu за позицията Инженер по продажби in Ireland е €60,961.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Dentsu

Свързани компании

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.