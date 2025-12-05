Директория на компаниите
Възнаграждението за Маркетинг in United States в Dentsu варира от ARS 98.62M на year за L2 до ARS 169.7M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на ARS 118.35M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dentsu. Последна актуализация: 12/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$75K
$75K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Dentsu in United States е с годишно общо възнаграждение от ARS 210,393,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dentsu за позицията Маркетинг in United States е ARS 118,346,400.

