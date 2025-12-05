Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в Dentsu възлiza на $67.5K на year за L1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $85K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dentsu. Последна актуализация: 12/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$67.5K
$67.5K
$0
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.