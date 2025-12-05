Директория на компаниите
Dentsu Aegis Network
Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in United States в Dentsu Aegis Network варира от $69.7K до $99.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dentsu Aegis Network. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$79.9K - $93.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$69.7K$79.9K$93.5K$99.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Dentsu Aegis Network in United States е с годишно общо възнаграждение от $99,450. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dentsu Aegis Network за позицията Анализатор на данни in United States е $69,700.

Други ресурси

