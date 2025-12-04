Директория на компаниите
Dentons
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Правен

  • Всички заплати в Правен

Dentons Правен Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dentons. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$128K - $154K
Singapore
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$119K$128K$154K$163K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Правен заявки в Dentons за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Dentons?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Правен оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Правен в Dentons in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 210,054. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dentons за позицията Правен in Singapore е SGD 153,919.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Dentons

Свързани компании

  • Roblox
  • Flipkart
  • Square
  • PayPal
  • Apple
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentons/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.