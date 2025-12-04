Директория на компаниите
DentalQore
DentalQore Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби в DentalQore варира от $203K до $295K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DentalQore. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$233K - $265K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$203K$233K$265K$295K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в DentalQore?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в DentalQore е с годишно общо възнаграждение от $295,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DentalQore за позицията Продажби е $202,500.

