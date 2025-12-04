Директория на компаниите
DENSO
DENSO Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in Germany в DENSO варира от €120K до €168K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DENSO. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$150K - $174K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$138K$150K$174K$194K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в DENSO?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в DENSO in Germany е с годишно общо възнаграждение от €167,770. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DENSO за позицията Консултант по управление in Germany е €119,836.

