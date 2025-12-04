Директория на компаниите
Denodo
Denodo Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in India в Denodo варира от ₹757K до ₹1.03M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Denodo. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$9.2K - $11.1K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$8.6K$9.2K$11.1K$11.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Denodo?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Denodo in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,032,453. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Denodo за позицията Специалист по данни in India е ₹756,539.

