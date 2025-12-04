Директория на компаниите
Democratic National Committee
Democratic National Committee Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в Democratic National Committee варира от $76.5K до $107K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Democratic National Committee. Последна актуализация: 12/4/2025

Какви са кариерните нива в Democratic National Committee?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Democratic National Committee in United States е с годишно общо възнаграждение от $107,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Democratic National Committee за позицията Специалист по данни in United States е $76,500.

