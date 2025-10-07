Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in Greater Bengaluru в Deloitte варира от ₹953K на year за L1 до ₹1.53M на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹1.4M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deloitte. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
₹952K
₹929K
₹0
₹23.6K
L2
₹1.81M
₹1.71M
₹0
₹91.7K
L3
₹1.53M
₹1.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Deloitte, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)