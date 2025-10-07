Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in United States в Deloitte варира от $87.9K на year за L1 до $174K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $118K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deloitte. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Deloitte, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)