Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Dell Technologies варира от $114K на year за L5 до $360K на year за L11. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $155K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
