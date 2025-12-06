Директория на компаниите
Dell Technologies
Dell Technologies Инженер по продажби Заплати

Възнаграждението за Инженер по продажби in United States в Dell Technologies варира от $189K на year за L6 до $205K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $200K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$155K
$131K
$6K
$18K
L7
$152K
$152K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в Dell Technologies in United States е с годишно общо възнаграждение от $265,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dell Technologies за позицията Инженер по продажби in United States е $131,600.

Други ресурси

