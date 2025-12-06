Възнаграждението за Инженер по продажби in United States в Dell Technologies варира от $189K на year за L6 до $205K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $200K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$155K
$131K
$6K
$18K
L7
$152K
$152K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
