Dell Technologies
Dell Technologies Промпт инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Промпт инженер in Italy в Dell Technologies варира от €40.9K до €59.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$54K - $61.6K
Italy
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$47.1K$54K$61.6K$68.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Промпт инженер в Dell Technologies in Italy е с годишно общо възнаграждение от €59,522. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dell Technologies за позицията Промпт инженер in Italy е €40,858.

