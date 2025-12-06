Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Dell Technologies варира от $115K на year за L5 до $213K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $130K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Designer I
$115K
$115K
$0
$0
Product Designer II
$113K
$109K
$714
$3.4K
Senior Product Designer
$157K
$143K
$4.3K
$10K
Principal Designer
$157K
$141K
$5.8K
$10K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.