Dell Technologies Мениджър на продуктовия дизайн Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на продуктовия дизайн in China в Dell Technologies варира от CN¥869K до CN¥1.24M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$140K - $163K
China
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$122K$140K$163K$174K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на продуктовия дизайн в Dell Technologies in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥1,239,548. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dell Technologies за позицията Мениджър на продуктовия дизайн in China е CN¥868,743.

