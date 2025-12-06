Директория на компаниите
Dell Technologies
Dell Technologies Консултант по управление Заплати

Възнаграждението за Консултант по управление in Ireland в Dell Technologies възлiza на €118K на year за L9. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$110K - $129K
Ireland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$102K$110K$129K$142K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в Dell Technologies in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €123,567. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dell Technologies за позицията Консултант по управление in Ireland е €88,715.

Други ресурси

