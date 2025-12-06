Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Анализатор на данни in United States в Dell Technologies възлиза на $95K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна заплата
company icon
Dell Technologies
Data Analyst
San Jose, CA
Общо годишно
$95K
Ниво
Senior Business Analyst
Основна
$92K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$3K
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Dell Technologies?
Последни подадени заплати
Няма намерени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Dell Technologies in United States е с годишно общо възнаграждение от $118,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dell Technologies за позицията Анализатор на данни in United States е $97,000.

Други ресурси

