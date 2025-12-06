Директория на компаниите
Dell Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Успех на клиентите

  • Всички заплати в Успех на клиентите

Dell Technologies Успех на клиентите Заплати

Средното общо възнаграждение за Успех на клиентите in United States в Dell Technologies варира от $118K до $164K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$126K - $148K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$118K$126K$148K$164K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Успех на клиентите заявки в Dell Technologies за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Успех на клиентите оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Успех на клиентите в Dell Technologies in United States е с годишно общо възнаграждение от $163,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Dell Technologies за позицията Успех на клиентите in United States е $117,600.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Dell Technologies

Свързани компании

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.