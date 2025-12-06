Директория на компаниите
DeHaat
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

DeHaat Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in India в DeHaat варира от ₹3.02M до ₹4.29M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на DeHaat. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$39.1K - $46.3K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продуктов дизайнер заявки в DeHaat за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в DeHaat?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в DeHaat in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,291,580. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DeHaat за позицията Продуктов дизайнер in India е ₹3,022,765.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за DeHaat

Свързани компании

  • Uber
  • Dropbox
  • PayPal
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dehaat/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.