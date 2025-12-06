Директория на компаниите
Deerfield
Deerfield Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United States в Deerfield варира от $59.5K до $81.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deerfield. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$63.7K - $77K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$59.5K$63.7K$77K$81.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Deerfield in United States е с годишно общо възнаграждение от $81,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Deerfield за позицията Софтуерен инженер in United States е $59,500.

