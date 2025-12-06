Директория на компаниите
Deerfield
Deerfield Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in United States в Deerfield варира от $56.1K до $78.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Deerfield. Последна актуализация: 12/6/2025

$60.7K - $70.6K
$56.1K$60.7K$70.6K$78.5K
Какви са кариерните нива в Deerfield?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Deerfield in United States е с годишно общо възнаграждение от $78,540. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Deerfield за позицията Анализатор на данни in United States е $56,100.

