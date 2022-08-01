Директория на компаниите
Datacom
Datacom Заплати

Диапазонът на заплатите на Datacom варира от $39,640 в общо възнаграждение годишно за Анализатор по киберсигурност в долния край до $195,975 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Datacom. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $51K
Бизнес анализатор
$99K
Обслужване на клиенти
$50.3K

Информационен технолог (ИТ)
$95.3K
Ръководител на проект
$84.2K
Анализатор по киберсигурност
$39.6K
Архитект на решения
$196K
Технически ръководител на програма
$159K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Datacom is Архитект на решения at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Datacom is $89,777.

