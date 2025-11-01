Възнаграждението за Програмен мениджър in United States в Databricks варира от $171K на year за L5 до $260K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $255K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Databricks. Последна актуализация: 11/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$171K
$156K
$15K
$0
L6
$260K
$205K
$45K
$10K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Databricks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)