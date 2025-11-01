Директория на компаниите
Databricks
Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Databricks варира от $212K на year за L3 до $852K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $382K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Databricks. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
Product Manager
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
Senior Product Manager
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
Staff Product Manager
$638K
$220K
$384K
$34K
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Databricks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Databricks in United States е с годишно общо възнаграждение от $852,188. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Databricks за позицията Продуктов мениджър in United States е $377,875.

