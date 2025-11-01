Директория на компаниите
Databricks
Databricks Информационен технолог (ИТ) Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Databricks. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение

£16K - £19.4K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
£15K£16K£19.4K£20.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Databricks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Databricks е с годишно общо възнаграждение от £20,432. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Databricks за позицията Информационен технолог (ИТ) е £14,972.

