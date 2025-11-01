Директория на компаниите
Databricks
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Обслужване на клиенти

  • Всички заплати в Обслужване на клиенти

Databricks Обслужване на клиенти Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Обслужване на клиенти in India в Databricks възлиза на ₹3.62M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Databricks. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна заплата
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹3.62M
Ниво
L5
Основна
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2 Години
Години опит
11 Години
Какви са кариерните нива в Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Databricks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Обслужване на клиенти оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Databricks in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,618,448. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Databricks за позицията Обслужване на клиенти in India е ₹3,615,580.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Databricks

Свързани компании

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси