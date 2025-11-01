Databricks Мениджър на бизнес операции Заплати

Възнаграждението за Мениджър на бизнес операции в Databricks възлiza на $235K на year за L6. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Databricks. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение $196K - $237K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $181K $196K $237K $252K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $235K $149K $64K $22.5K Виж 2 още нива

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Databricks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Databricks ?

