Възнаграждението за Мениджър на бизнес операции в Databricks възлiza на $235K на year за L6. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Databricks. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение

$196K - $237K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$181K$196K$237K$252K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Databricks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на бизнес операции в Databricks е с годишно общо възнаграждение от $252,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Databricks за позицията Мениджър на бизнес операции е $180,525.

