Директория на компаниите
DASA
Работите тук? Заявете вашата компания

DASA Заплати

Заплатата в DASA варира от $7,744 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $100,500 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на DASA. Последно актуализирано: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Счетоводител
$79.7K
Административен асистент
$7.7K
Специалист по данни
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Софтуерен инженер
$101K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в DASA е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $100,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в DASA е $34,334.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за DASA

Свързани компании

  • Spotify
  • Square
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси