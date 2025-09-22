Директория на компаниите
Dalet
Dalet Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Israel в Dalet възлиза на ₪212K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dalet. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Общо годишно
₪212K
Ниво
L3
Основна
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Години в компанията
7 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Dalet?

₪565K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Dalet in Israel sits at a yearly total compensation of ₪254,232. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dalet for the Софтуерен инженер role in Israel is ₪211,860.

