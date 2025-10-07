Директория на компаниите
D2L
Медианният пакет за възнаграждение на Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер in Canada в D2L възлиза на CA$102K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на D2L. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна заплата
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Общо годишно
CA$102K
Ниво
L3
Основна
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
5 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в D2L?

CA$225K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер в D2L in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$145,664. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в D2L за позицията Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер in Canada е CA$101,554.

