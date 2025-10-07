Директория на компаниите
D2L
D2L Фул-стак софтуер инженер Заплати в Waterloo Region

Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in Waterloo Region в D2L варира от CA$94.7K на year за L2 до CA$143K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Waterloo Region възлiza на CA$104K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на D2L. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
Software Developer I(Начално ниво)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в D2L?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в D2L in Waterloo Region е с годишно общо възнаграждение от CA$143,131. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в D2L за позицията Фул-стак софтуер инженер in Waterloo Region е CA$98,199.

