Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in Waterloo Region в D2L варира от CA$94.7K на year за L2 до CA$143K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Waterloo Region възлiza на CA$104K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на D2L. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***