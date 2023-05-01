Директория на компаниите
Cyclica
Cyclica Заплати

Заплатата в Cyclica варира от $75,282 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $85,315 за Information Technologist (IT) в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cyclica. Последно актуализирано: 10/18/2025

Специалист по данни
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Софтуерен инженер
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Cyclica е Information Technologist (IT) at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $85,315. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cyclica е $80,675.

