Директория на компаниите
CyberArk
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Cloud Security Architect

CyberArk Cloud Security Architect Заплати

Средното общо възнаграждение за Cloud Security Architect in Israel в CyberArk варира от ₪246K до ₪359K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CyberArk. Последна актуализация: 10/7/2025

Нужни са ни само 4 още Архитект на решения заявки в CyberArk за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

₪160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₪30 хил.+ (понякога ₪300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В CyberArk, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Архитект на решения оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Cloud Security Architect в CyberArk in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪304,234. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CyberArk за позицията Cloud Security Architect in Israel е ₪161,112.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CyberArk

Свързани компании

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси